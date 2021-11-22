/662554/خاص-مرتضى-منصور-يطلب-من-أشرف-صبحي-مد-فترته-لعام-إضافي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر مقرب من مرتضى منصوربأنه طلب من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

لقاء الوداع حضور لجنة حسين لبيب مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي

يحضر حسين لبيب ولجنته الذي رحلوا رسمياً عن نادي الزمالك، مباراة القلعة البيضاء أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد ذلك اللقاء الاخير للجنة المكلفة بإدارة الزمالك قبل رحيلهم بشكل نهائي، وسيقوموا بالحضور اليوم من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم، وشددوا عليهم أن تركيزهك في الملعب فقط ولا ينشغلوا بما يحدث في الخارج.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

قائمة البنك الأهلي امام الزمالك كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي-احمد السعدني.

خط الدفاع:أحمد ياسين-أمير مدحت-عاصم صلاح-محمد ميدو-محمود دبش-أسامة إبراهيم-إسحاق يعقوبو- احمد العش- طارق مصيلحي.

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-أحمد ياسر-محمود السيد-موسي دياوار-محمد بسيوني-محمود قاعود-شادي راضوان-محمد هلال-أحمد سعيد-محمد حامد.

خط الهجوم:اسامة فيصل.

تاريخ مواجهات الفريقين:

والتقى الزمالك مع البنك الأهلي في مواجهتين، الأولى في يوم 26 أبريل 2021 في الدور الأول لمسابقة الدوري الموسم الماضي، انتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل هدف، سجل أهداف الزمالك كل من حميد أحداد ”هدفين” ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو بواقع هدف لكل منهما.

وفي لقاء الدور الثاني الذي أقيم يوم 27 أغسطس الماضي تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، سجل أيمن حفني هدف الزمالك الوحيد.