/662555/برشلونة-يبحث-عن-التخلص-من-مدافعه-بسبب-المديونات-وتراجع-المستوى

تظل أزمة المديونات في فريق برشلونة مستمرة بعد رحيل الإرجنتيني ليونيل ميسي، والعديد من لاعبي الفريق أصحاب الرواتب الضخمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في ظل ذلك يبحث الفريق الكتلوني عن تقليل الرواتب في صفوف الفريق، لياتي على رأسها أومتيتي مدافع الفريق، والذي يغيب عن الصفوف الأساسية مع الفريق، في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التي تلاحق اللاعب.

تقرير صحيفة كتالونيا

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة استقر على فسخ تعاقده مع أومتيتي، للتخلص من راتبه الضخم في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة بدأ في التحرك بالفعل لفسخ عقد أومتيتي، في ظل عدم استفادة النادي منه، وعدم مشاركته ولو لدقيقة واحدة منذ بداية الموسم، في الوقت الذي يعتبر فيه أحد أعلى لاعبي الفريق أجرًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة حاول تخفيض راتب اللاعب أكثر من مرة، لكنه فشل في ذلك، ليقرر سلك طريق فسخ العقد، الذي يمتد حتى صيف 2023.

وكانت تقارير قد أكدت في وقتٍ سابق، عدم ممانعة أومتيتي الرحيل عن برشلونة، بشرط الانتقال لنادٍ يشارك في دوري الأبطال.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا

يلتقي برشلونة مع بنفيكا غداً الثلاثاء، في الساعة العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2021/2022.

ويستضيف الفريق الكتلوني بنفيكا البرتغالي، على ملعب كامب نو، بمدينة برشلون بإسبانيا، والتي يبحث فيها برشلونة عن تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط.

برشلونة وبنفيكا يلعبان في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبهما بايرن ميونخ الألماني، ودينامو كييف الأوكراني.

ويدخل برشلونة المباراة تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز، والتي ستكون تاريخية بطبيعة الحال لأنها المباراة الأولى لأسطورة "البلوجرانا" كمدرب في دوري الأبطال.

موقف الفريقين في المجموعة

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز على دينامو كييف في الجولتين الثالثة والرابعة، بعد أن بدأ الموسم بالخسارة أمام بايرن ميونخ وبنفيكا بنتيجة 3-0 في المباراتين.

فيما يدخل بنفيكا اللقاء محتلًا المركز الثالث في الترتيب برصيد أربع نقاط، بعد تعادل في الجولة الأولى أمام دينامو كييف، ثم الفوز على برشلونة، والخسارة ذهابًا وإيابًا أمام بايرن ميونخ في الجولتين الماضيتين.