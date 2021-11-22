هالة أبو السعد تتحدث لـ دوت الخليج عن جلسة البرلمان مع العارضين بمعرض تراثنا ومطالبهم من الحكومة «فيديو»

/662556/هالة-أبو-السعد-تتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-جلسة-البرلمان-مع-العارضين-بمعرض-تراثنا-ومطالبهم-من-الحكومة-فيديو

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، انه تم عمل اجتماع اليوم بلجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة نتائج معرض تراثنا 2021 للحرف اليدوية والتراثية، موضحة أن الاجتماع كان يهدف إلى الاستماع لكل العارضين بمعرض تراثنا من أجل حل مشكلاتهم .

دوت الخليج

واكدت النائبة هالة أبو السعد خلال تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن العارضين اثناء قيامهم بالمشروعات والبدء فيها، واجهوا عدد من المشاكل، منوهة ضرورة بحث هذه المشاكل والعمل على تذليل العقبات خلال الفترة القادمة من أجل دعم الشبا وتحفيزهم.

هالة أبو السعد: لا يوجد وعي بمميزات قانون المشروعات الصغيرة

ولفتت النائبة هالة ابو السعد انه يوجد عدم وعي ومعرفة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لسنة 2020، وبالتالي من المهم شرح هذا القانون للجميع وتعريفهم بمزاياه المتاحة.

هالة ابو السعد: حصر المعوقات التي تواجه أصحاب الحرف المشاركين في معرض تراثنا

وتابعت أبو السعد أنه تم حصر المعوقات التي تواجه أصحاب الحرف المشاركين في معرض تراثنا وهي عدم وجود منفذ للتسويق لمنتجاتهم، وبالتالي يجب ان يكون هناك رؤية للمشروعات الصغيرة، وأن يكون لها اولوية خاصة وعمل تجمعات خاصة بها، وشركة تسويق تكون مكملة لهم.

واوضحت النائبة هالة ابو السعد أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يجب أن يقوم بعمل شركات متخصصة قادرة على التسويق بشكل جيد للحرف اليدوية.

دور هيئة تحديث الصناعة

ونوهت أن الاجتماع شهد أيضا الحديث عن دور هيئة تحديث الصناعة، من اجل تحديث دور الصناعات التراثية في السوق العالمي، مختتمة حديثها أنه تم عرض المشاكل بأكملها بالاجتماع بداية من التسويق والدعم الفني ومدى توافر المواد الخام لهم.