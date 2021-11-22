/662558/أحمد-مرتضى-سيتم-إجراء-تعديلات-على-قناة-الزمالك-والتجديد-لبن-شرقي-فورا

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك الذي سيعود لإدارة الفريق بشكل رسمي غداً، حول قرار إعادتهم وما القرارات الذي سيتخذها المجلس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد مرتى في تصريحات عبر أحد التطبيقات على السوشيال ميديا:" سيتم إجراء تعديلات على شكل ومضمون قناة الزمالك، كما سيتم عودة أمير مرتضى منصور وإسماعيل يوسف للاشراف على فريق كرة القدم".

وأضاف: " سيتم التجديد لبن شرقي فور استلام النادي وتناقشنا في ذلك الأمر، وكل الدعم لكارتيرون والجهاز الفني الحالي ولا توجد أي مشكلة معهم".

وأكمل: " لا توجد نية نحو فرض عقوبات على اللاعبين الذين أخذوا مكافأت من ممدوح عباس".

وأردف: " سنخوض الانتخابات القادمة بقائمة جديدة وقوية، كما سيتم إجراء الانتخابات تحت إشراف المجلس الحالي".

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

لقاء الوداع حضور لجنة حسين لبيب مباراة الزمالك أمام البنك

يحضر حسين لبيب ولجنته الذي رحلت رسمياً عن نادي الزمالك، مباراة القلعة البيضاء أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد ذلك اللقاء الاخير للجنة المكلفة بإدارة الزمالك قبل رحيلهم بشكل نهائي، وسيقوموا بالحضور اليوم من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم، وشددوا عليهم أن تركيزهك في الملعب فقط ولا ينشغلوا بما يحدث في الخارج.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

قائمة البنك الأهلي امام الزمالك كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي-احمد السعدني.

خط الدفاع:أحمد ياسين-أمير مدحت-عاصم صلاح-محمد ميدو-محمود دبش-أسامة إبراهيم-إسحاق يعقوبو- احمد العش- طارق مصيلحي.

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-أحمد ياسر-محمود السيد-موسي دياوار-محمد بسيوني-محمود قاعود-شادي راضوان-محمد هلال-أحمد سعيد-محمد حامد.

خط الهجوم:اسامة فيصل.