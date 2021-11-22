- 1/3
- 2/3
- 3/3
يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة انطلقت أمس الأحد بجميع المدارس الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، وتم فحص 56 ألفا و923 طالبا حتى اليوم، موضحا أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريق طبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى.
وأوضح "ضاحى" أنه فى حال اكتشاف الإصابة بفيروس "سى"، يتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة للتأمين الصحى بـ 27 محافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقى العلاج بالمجان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: فحص 57 ألف طالب بالصف الأول الإعدادى خلال يومين بمبادرة «فيروس سى» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.