عاجل- الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة سيدة تعانى من ورم فى القدم

جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "سيادة الرئيس مبيتأخرش عن أى حد لما يكون شايف إنه بالفعل محتاج، ربنا يبارك فى سيادة الرئيس ويجبر بخاطر جابر الخواطر".
وعلقت المواطنة صاحبة الاستغاثة: "ألف شكر، هو أبونا كلنا ربنا يحميه، بقالى 10 سنين قاعدة مش عارفه أعمل حاجة"، ولفتت إلى أنها قدمت على معاش من شهر يناير وحتى الآن لم تحصل على شىء.
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