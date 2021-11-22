محافظ الدقهلية: نستهدف تطعيم مليون طفل ضد شلل الأطفال

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء مع مديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، لاستعراض المقترحات التى من المقرر تنفيذها استعدادًا لانطلاق الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال أوائل ديسمبر القادم بنطاق الدقهلية.
وشدد "مختار" حسب بيان للمحافظة، بتكثيف التوعية اللازمة بين المواطنين بنطاق المحافظة لتطعيم أبنائنا من خلال المديريات المحتلفة وضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن والأحياء، موجهًا بضرورة التنسيق والتعاون التام لتحقق الحملة أهدافها المرجوة، مشيرًا إلى أهمية توعية جميع المواطنين بضرورة التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين بنطاق المحافظة.
ووجه محافظ الدقهلية بضرورة حسن استقبال ومعاملة المترددين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع مع أهمية تقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على فرق الحملة بأماكن تمركزها بوحدات طب الأسرة بنطاق المحافظة.
من جانبه، أوضح سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من عمر يوم واحد حتى عمر 5 سنوات، مؤكدًا أن التطعيم يتم من خلال فرق مدربة منتشرة فى جميع قرى ومدن المحافظة، ويتم تنفيذ الحملة على جرعتين، مضيفًا أن هذه الحملة مكملة للحملتين السابقتين فى شهرى مارس وأبريل الماضيين.
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