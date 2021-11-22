توفيق: افتتاح 16 مركزا حول العالم لتسويق المنتجات المصرية قبل منتصف 2022

جدة - نرمين السيد - أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) أطلقت كتالوج إلكترونى للترويج لكافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير خاصة للشركات الصغيرة.





وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الهدف من الكتالوج الوصول إلى كافة الأسواق العالمية فى حوالى 40 دولة من خلال 16 مركزا سيتم الانتهاء من فتحها فى منتصف 2022، منها 14 تابعين لشركة جسور واثنين بشرق أفريقيا تابعين لشركة مشتركة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن التسجيل على الكتالوج يتم مجانا لكافة المصنعين سواء للمنتجات القابلة للتصدير أو مدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، مشيرا إلى أن العمل فى هذه المراكز يعتمد على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة فى دولة المركز والدول المحيطة بها، والتأكيد على ربط دخل العاملين وخاصة مسؤولى المبيعات بالعمولات المحققة للشركة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى جلسة "جسور.. بوابة مصرية على الأسواق العالمية" خلال مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادى فى دورته الثامنة تحت عنوان "100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن"، وذلك بحضور صلاح الدين حلمى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وباسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وأشرف سعيد العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)، وهشام السفطى رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى.

وأضاف "توفيق" أنه تمت إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد فى شكل جديد باسم (جسور) وبشعار "نعبر العالم"، وذلك وفق نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق بالاضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتأمينية بالتعاون مع البنك الاهلى وشركة مصر للتأمين.

وأشار إلى اتخاذ العديد من الخطوات فى إعادة الهيكلة، حيث تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشارى موارد بشرية متخصص، وتغيير الصورة الذهنية "Re-Branding" واسم الشركة إلى "جسور"، كما تمت مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية للشركة لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسى وفقا لنموذج العمل العمل الجديد، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات العمل، وميكنتها باستخدام برنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP)، وتطوير دليل عمل موحد للفروع الخارجية.

وذكر الوزير أن الهدف توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر "جسور" مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق لتوفير طلب على خدمات الشحن فى الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، وتشمل النقل البرى والشحن البحرى والجوى، والتخليص الجمركى، والتجميع، والفحص، والتخزين، وذلك فى جانبى التصدير والاستيراد.

وتابع الوزير إلى إعادة هيكلة شركة الملاحة الوطنية، والتى تمتلك نحو 13 سفينة ما بين صب وحاويات بالإضافة إلى إيجار 15 أخرى سنويا، ودخول البنك الأهلى شريك فى الشركة، حيث تحولت إلى الربحية خلال العامين الماضيين، وجارى حاليا - بعد الدراسة - العمل على تسيير خطين ملاحيين منتظمين من الإسكندرية إلى شرق أفريقيا وشمال غرب غرب أوروبا، وجارى تدبير التمويل لشراء سفينتين متعددة الأغراض وإيجار اثنين للعمل على هذه الخطوط.