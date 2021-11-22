سفير مصر بإندونيسيا يبحث التعاون المشترك مع محافظ جاوة الشرقية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير أشرف سلطان، السفير المصرى لدى اندونيسيا، Khofifah Parawansa محافظ جاوة الشرقية، فى إطار زيارته إلى المحافظة، حيث أعرب أثناء اللقاء عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين مصر وإندونيسيا وبالأخص فى المجالين الاقتصادى والاستثمارى، كما تناول بعض الافكار المبدئية لدعم التعاون الاقتصادى والتواصل الثقافى مع المحافظة، والتعريف بفرص الاستثمارات المتاحة لرجال الأعمال من البلدين.





ومن جانبها، أشارت Parawansa إلى عمق العلاقات المصرية الإندونيسية، لاسيما وأن الأزهر الشريف يمثل أحد الروافد الثقافية الهامة لطلاب جاوة الشرقية المبتعثين للدراسة فى جامعات ومعاهد الأزهر. كما التقى السفير أشرف سلطان كذلك عمدة مدينة باتو Dewanti Rumpoko، وذلك فى إطار بحث فرص تطوير التعاون مع المدينة فى عدد من المجالات وخاصة المجال الزراعى. من ناحية أخرى، استقبل رئيس مجلس علماء إندونيسيا، الدكتور مفتاح الأخيار، السفير المصرى، حيث أعرب عن تقديره لزيارة مصر فى أغسطس الماضى لحضور مؤتمر مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى، مشيرا إلى قيامه باستكشاف بعض أطر التعاون المشترك بين بلاده ومصر خلال الزيارة فى مجالات مكافحة التطرف والتصدى لخطاب الكراهية وضبط الفتوى الدينية، كما أعرب أيضا عن تقديره لما أجراه من لقاءات مع عدد من القيادات الدينية وكذلك لدور الأزهر فى دعم المعاهد والمؤسسات الدينية فى إندونيسيا.

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