فيديو.. مناظر خلابة ومذهلة لطريق الكباش قبل افتتاحه

جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو مشاهد خلابة ومذهلة لطريق الكباش بعد تطويره، بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة. يأتى ذلك قبل ساعات من الافتتاح الكبير لطريق الكباش بالأقصر، والمقرر بثه على الفضائيات المصرية والأجنبية.

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