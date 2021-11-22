الكهرباء: محطة الضبعة تزيد من تنوع مصادر الطاقة لدى الدولة المصرية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الاحتفال بالعيد السنوى للطاقة يهدف للتوعية بأهمية هذا الملف، مضيفا أن محطة الضبعة تزيد من تنوع مصادر الطاقة لدى الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى ام سى : " جارى استكمال البناية البحرية والمناطق الخاصة بالموقع والمناطق السكنية لمحطة الضبعة، وكان هناك زيارة لوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر لروسيا شهد فيها احتفالية تدشين أول معدة ثقيلة لمحطة الضبعة".

وتابع: "مصر تشارك بأول مفاعل بمحطة الضبعة، وكذلك هناك كوادر فنية مصرية تشارك مع الخبرات الأجنبية، وتنويع مصادر الطاقة وعدم الاعتماد على الطاقة المتجددة فقط ولكن نووية وشمسية، والطاقة النووية من الانبعاثات النظيفة".