رئيس الوزراء يتابع خطط إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة خطط إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن الاجتماع يأتي بهدف متابعة موقف إقامة وتطوير مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، والمواقع المقترحة للمشروعات المختلفة بالمدينة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة لبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت، على غرار مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن توجيهات القيادة السياسية تتمثل في العمل على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقًا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتستهدف الحكومة أن تكون مدينة رأس الحكمة الجديدة مقصدا سياحيا عالميا، يتماشى مع الرؤية القومية لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، في إطار توجه الدولة لإنشاء مدن سياحية مستدامة بيئيا على البحر المتوسط.

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