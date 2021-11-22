مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس "سي".. فحص 56.9 ألف طالب أولى إعدادي خلال يومين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سى” بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى، للعام الرابع على التوالى تحت شعار "100 مليون صحة"، بالمجان.

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالى لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى”.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة انطلقت أمس الأحد بجميع المدارس الإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، وتم فحص 56 ألفًا و923 طالبًا حتى اليوم، موضحًا أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسى الحالى.

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريق طبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأوضح "ضاحى” أنه فى حال اكتشاف الإصابة بفيروس "سى”، يتم إحالة الطالب إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة للتأمين الصحى بـ27 محافظة، لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقى العلاج بالمجان.