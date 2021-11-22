رسميًا.. ترشيج محمد صلاح لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبى العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين لجائزة "ذا بيست" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وجاء النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

وجاء المرشحين كالتالي..

محمد صلاح (مصر) – كريم بنزيما (فرنسا) – كيفين دين بروين (بلجيكا)- كريستيانو رونالدو (البرتغال)- إيرلينج هالاند (النرويج)- جورجينيو (إيطاليا)- نجولو كانتي (فرنسا)- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)- كيليان مبابي(فرنسا)- ليونيل ميسي (الأرجنتين)- نيمار داسيلفا ( البرازيل).

وانطلقت جائزة ذا بيست فى عام 2016 والمقدمة من الفيفا لأفضل لاعب في العالم عقب انفصالها عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية.

وتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا في أول نسختين بشكلها الحالي عامي 2016 و2017.

وفاز الكرواتى لوكا مودريتش بالجائزة عام 2018، قبل أن ينجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي في حصد الجائزة عام 2019.

وتوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020، متفوقا على ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء أن حفل جوائز "الأفضل" سيقام يوم الاثنين 17 يناير 2022 في زيورخ (سويسرا)، في حين يبدأ التصويت بدءا من اليوم الاثنين 22 نوفمبر وسينتهي الجمعة 10 ديسمبر 2021.