/662566/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-هكذا-نتصرف-مع-المسيئين-لسيدنا-النبى

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم أمرنا بالاعراض عن الجاهلين، لأنه لن يهديه أحد من بعد الله.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ربنا لا بحب الفحش، والمؤمن ليس طعان ولا فحاش، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، منع السيدة عائشة من الرد على الكفار الذين أساؤا لسيدنا محمد، وبالتالي لا يجوز لو شخص أساء لسيدنا محمد، لا ناخذ الكل بذنبه، ولا يجوز لنا الإساءة لاصحاب الاديان الأخرى، وكل ما علينا هو الرد بالنجاح والإحسان، واحترام عقائد الاخرين".

هذا وقام الشيخ رمضان عبدالمعز، بالتحذير في حلقة سابقة من أن يتبع الإنسان الغل فى تعاملاته مع الناس، لأنه عندما يصل الغل إلى القلب فإنه يقوم بتدميره.

وأضاف رمضان:” إن المؤمن يعيش في الدنيا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بـربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين آمنوا.

الشيخ رمضان عبد المعز يحذر من مرض الغل

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، أن المؤمن عليه دائما أن يحرص على قلبه بألا يصل إليه غل، لأن الغل عندما يصل إلى القلب يُدمره، و أبسط ما يفعله به هو ارتكابه الظلم، مستشهدًا بالحديث القدسي:"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا".

وأشار عبدالمعز، إلى أن ما يجعل الإنسان ظالمًا هو وجود الغل في صدره، كما أن من آثاره أيضًا هو الكبر، حيث يجعل الغل الإنسان متكبرًا.