/662567/تحت-مبدأ-تبادل-الخبرات-والمعلومات-زيارة-وفد-هندسي-لشركة-مياه-بني-سويف

أستقبلت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وفد هندسي من دول المغرب، تونس، الأردن، سوريا، و تشرفت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف بإستقبال الوفد ضمن زيارات تبادل الخبرات التي تنظمها الجمعية العربية للمياه "أكوا" و التي توليها الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي برئاسة المهندس" ممدوح رسلان " عناية كبيرة لما لها من فائدة كبيرة لتبادل المعلومات و الخبرات بين الدول الشقيقة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

تحت مبدأ تبادل الخبرات والمعلومات.. زيارة وفد هندسي لشركة مياه بني سويف

وقد تضمنت الزيارة جولة بمحطة معالجة تزمنت الشرقية والتى بدأت تعمل بنظام المعالجة الثلاثية بطاقة ٦٢.٥ ألف م٣/يوم ، ضمن البرنامج الرئاسي لتحسين الظروف البيئة والصحية و الحفاظ علي مقدرات الدولة من المياه، وتعتبر معالجة مياه الصرف الصحي معالجة جيدة و فعالة من أهم و سائل و طرق حماية البيئة المائية و الأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة والتخلص الأمن لهذه المياه و إعادة تدويرها بأمان داخل البيئة.

حيث تم تطوير محطة تزمنت و تحويلها من معالجة ثنائية إلي معالجة ثلاثية والتي تنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية سوف يتم إعادة استخدامها مرة اخري في الزراعة. كما قامو بزيارة مشروع التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج من خلال زراعة غابات شجرية ( نباتات الجوجوبه و نخل الزينة ) علي مساحة إجمالية ٦٠٠ فدان كمرحلة أولي، والتي تهدف الغابة الشجرية إلي الإستفادة من مياه الصرف.