/662570/رئيس خارجية-الشيوخ -نشعر-بالجهد-الكبير-المبذول-من وزارة-العجرة-للتواصل-مع-المصريين-بالخارج-صور

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعقد الجانبان لقاء تشاوريًا، ثم توجهت سيادتها لحضور اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس برئاسة الدكتور عبد الحي عبيد، والدكتورة سماء سليمان وكيل اللجنة، والدكتور عفت السادات وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصيف أمينة سر اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسادة أعضاء اللجنة.

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في بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بوزيرة الهجرة، قائلا: "نشعر بكم الجهد المبذول لكي تبدأ وزارة جديدة تعمل على ملف مهم، وهو التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم"، مشيرا إلى أن القوى الناعمة هي قوى أساسية بالنسبة لمصر بالخارج، أنه يجب أن نعمل جميعا والجهات المعنية سويا وكتلة واحدة لخدمة قضايا الوطن.

وقدم النائب محمود القط امين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاقتراح المقدم لوزيرة الهجرة حول طلبه بسرعة إصدار قانون الهجرة الجديد موضحًا الأثر التشريعي للقانون الذي يتم العمل بموجبه برقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ لا يلبي احتياجات المصريين بالخارج، مشيرا إلى نجاح الوزارة في تعزيز الانتماء والالتحام مع قضايا المصريين بالخارج، وحاجتها لقانون جديد يتواكب مع تطور أنشطتها ويدعم جهود التواصل مع المصريين حول العالم، مشيرًا إلى قيام اللجنة بإعداد دراسة والتواصل مع المصريين بالخارج وتم إعداد مقترحات لقانون الهجرة.