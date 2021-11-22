/662571/نبيلة-مكرم بالشيوخ-للرد-على-طلب-النائب-محمود-القط-حول-قانون-الهجرة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعقد الجانبان لقاء تشاوريًا، ثم توجهت سيادتها لحضور اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس برئاسة الدكتور عبد الحي عبيد، والدكتورة سماء سليمان وكيل اللجنة، والدكتور عفت السادات وكيل اللجنة، والدكتورة عايدة نصيف أمينة سر اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسادة أعضاء اللجنة.

دوت الخليج

في بداية الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بوزيرة الهجرة، قائلا: "نشعر بكم الجهد المبذول لكي تبدأ وزارة جديدة تعمل على ملف مهم، وهو التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم"، مشيرا إلى أن القوى الناعمة هي قوى أساسية بالنسبة لمصر بالخارج، أنه يجب أن نعمل جميعا والجهات المعنية سويا وكتلة واحدة لخدمة قضايا الوطن.

وقدم النائب محمود القط امين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الاقتراح المقدم لوزيرة الهجرة حول طلبه بسرعة إصدار قانون الهجرة الجديد موضحًا الأثر التشريعي للقانون الذي يتم العمل بموجبه برقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ لا يلبي احتياجات المصريين بالخارج، مشيرا إلى نجاح الوزارة في تعزيز الانتماء والالتحام مع قضايا المصريين بالخارج، وحاجتها لقانون جديد يتواكب مع تطور أنشطتها ويدعم جهود التواصل مع المصريين حول العالم، مشيرًا إلى قيام اللجنة بإعداد دراسة والتواصل مع المصريين بالخارج وتم إعداد مقترحات لقانون الهجرة.

واستهلت وزيرة الهجرة حديثها بالإعلان عن إرسال استراتيجية الاتصال بالمصريين بالخارج -المقدمة من الخبير الآيرلندي- للجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب، وأضافت أنه سيتم عقد حوار مجتمعي بعد أسبوعين مع السادة النواب لبحث وتحليل والإضافة للدراسة قبل الاستفادة منها في استراتيجية الوزارة، موضحة أهمية الأطروحات التي يتقدم بها السادة النواب.

وبدأت السفيرة نبيلة مكرم ردها على الطلب المقدم من اللجنة، بالاتفاق مع المقترح المقدم على حاجة الوزارة لقانون جديد يواكب احتياجات التطور، واستعرضت جهود وزارة الهجرة، في إطار التواصل مع المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم وبكافة الدول، مشيرة إلى أن تكليفات القيادة السياسية قور عودة وزارة الهجرة للحكومة تمثلت في ٣ محاور وهم التواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم ودمجهم بالتنمية، وهو ما ترجمه مقترح أعدته وزارة الهجرة لقانون الهجرة، لافتة إلى الاستفادة من تجارب الدول المختلفة التي تتشابه في وجود جاليات ضخمة بالخارج منها التجربة التونسية والفلبينية.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم جهود وزارة الهجرة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، ردًا على استفسارات السادة النواب،لافتة إلى أن المصريين بالخارج قوة لا يستهان بها ويكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم، وتمثل تحويلاتهم المصدر الرئيسي للتحويلات النقدية التي تدل على نجاح جهود اعادة روابط الثقة مع الدولة، وهو ما حققته القرارات الاقتصادية وتعمل عليه الوزارة أيضًا في ملفاتها المتنوعة، لذلك اهتم القانون المقترح من الوزارة والمقدم للحكومة، في الباب الأول بمادة لتنظيم عمل الجاليات المصرية بالخارج وتعريفها وتحديدها، ويتناول الباب الثاني صندوق رعاية المصريين بالخارج والذي يلبي احتياج للجاليات خاصة بدول الخليج متضمنًا شحن الحثامين والتعويض عند الإصابة في الخارج، موضحة أن الوزارة لم تنتظر إصدار القانون وقامت بتنفيذ شراكات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لنقل جثمان الغير قادرين وأيضًا مع وزارة الداخلية الرقابة المالية ومجمع شركات التأمين لإصدار وثيقة تأمين اختيارية قيمتها ١٠٠ جنيه تدفع عند إصدار تصريح العمل، لافتة إلى إنشاء منصة إلكترونية تسمح بتجديد الوثيقة من الخارج.

وقدمت وزيرة الهجرة عرضًا لمراحل مراجعة القانون المقترح من قبل لجنة الإصلاح التشريعي ورفعه لمجلس الوزراء وبحثه من جانب الوزارات المعنية، تمهيدًا لعرضه على مجلسي الشيوخ والنواب، وفي تلك الأثناء تستقبل الوزارة مقترحات الشركاء كما حدث من تعاون مع منظمة الهجرة الدولية والبرنامج الإنمائي للتعاون الإيطالي، حيث قاموا بالاستعانة بخبير آيرلندي قدم مقترحًا لاستراتيجية للاتصال بالجاليات.

وقالت الوزيرة إن استراتيجية وزارة الهجرة منذ عودتها في ٢٠١٥ تعتمد على التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفقا لتخصص كل منها من العامل للعالم للطالب للمرأة، وفقًا لوسائل تناسب كل منهم وهو ما يتم ترجمته بمبادرات تستجيب لاحتياجات كل فئة مثل فتح إجازات العاملين بالخليج وإطلاق مركز حوار شباب الدارسين بالخارج ومؤتمرات مصر تستطيع للعلماء والخبراء و مؤتمر رؤساء الجاليات والكيانات بالخارج وملتقيات الجيل الثاني والثالث.

وحول الاستفادة من نوابغ المصريين بالخارج، قدمت الوزيرة شرحًا حول مؤتمرات مصر تستطيع بنسخه الخمسة بالتعاون مع الوزارات المعنية للاستفادة من مختلف التخصصات التي تلبي احتياجات الدولة وفقا لخطة التنمية واستراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.

وأوضحت الوزيرة جهد التعاون مع النواب والسياسيين المصريين بالخارج والاستفادة من تواجدهم في البرلمانات المختلفة حول العالم مثل بريطانيا وكندا وأستراليا لتعزيز التعاون ونقل وجهة النظر المصرية والترويج لإنجازاتها عبر قنوات الاتصال التي تتيحها لهم وزارة الهجرة.

وتناولت وزيرة الهجرة جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، في إطار التكليف الرئاسي لمبادرة مراكب النجاة، والتي تقوم بجهود في توعية وتأهيل وتدريب الشباب المستهدف في ١٤ محافظة.

وعن مقترح إعداد إستراتيجية مستدامة للمصريين بالخارج تواكب مستقبل الجمهورية الجديدة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة تتعامل مع كل تتطور حادث في المجتمع وهو ما ظهر في جائحة كورونا وظهور أزمة العالقين والتي واجهتها الدولة بتحرك فوري نتج عن نجاح في إعادة نحو ١٠٠ الف مواطن من حول العالم وظهرت صور شبابنا يرفعون جواز السفر المصري اعتزازًا بوطنهم.

وفي ختام الجلسة، وجهت السفيرة نبيلة مكرم الشكر والتقدير للسيد رئيس اللجنة الموقرة وأعضائها وكافة الحضور من اللجان المختلفة، مشيدة بمقترحاتهم وبالتعاون والتنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والاستئناس بتوجيهات ومقترحات السادة النواب صوت الشعب وممثليه.