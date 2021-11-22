662574 /662574/تعليم-الشيوخ-تناقش استراتيجية-المركز-القومي-لتطوير-المناهج-والمواد-التعليمية-صور 07:32 م - الإثنين 22 نوفمبر 2021 ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، اليوم الاثنين استراتيجية المركز القومي لتطوير المناهج والمواد التعليمية فى وضع المعايير والقواعد ومتطلبات تطوير فلسفة التعليم من النمط التقليدى إلى النمط الحديث ولبناء القدرات المعرفية والمهارات الحياتية لتتجاوب مع تطلعات رؤية مصر فى التنمية المستدامة وتتسق مع المعايير العالمية . يأتى ذلك إلى جانب مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة، والمقدمة من النائب محمود تركي بشأن " تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن عدم تعيين 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 2019/4/1 وحتى 2019/5/31 “ تابع موقع دوت الخليج علي

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