صحة شمال سيناء: عدم الاعتداد بالختم البيضاوى فى كروت تطعيم كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرية، فى بيان، اليوم الإثنين، إنه تم وقف العمل بالخاتم البيضاوى بالإدارات الصحية على كروت التطعيم بلقاح فيروس كورونا.
وأشارت إلى تواصل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى عدد من مراكز تلقى اللقاح بالمصالح الحكومية والنوادى الرياضية ومراكز الشباب.
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