محافظ الشرقية يؤكد أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استعراض تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظة، الذى يتضمن أهداف التنمية المستدامة ورصد الوضع الحالى وإلقاء الضوء على المناطق ذات الأولوية والفئات المستهدفة، اليوم الاثنين.

من جهته، أوضح نائب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبدالمعطى، أن التقرير يهدف إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتحديد الثغرات التنموية لكل محافظة، مضيفا أن التقرير يساعد فى تحديد الأولويات الرئيسية والمجموعات المستهدفة بالإضافة إلى الاستثمارات المستهدفة، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، وفق الأمم المتحدة للسكان.

وفى سياق آخر، أكد محافظ الشرقية إزالة 73 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة واسترداد مساحة 10 آلاف و591 متر مبانى بمراكز ههيا وكفر صقر وبلبيس والإبراهيمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ -بحسب بيان اليوم- على استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التهاون فى استرداد أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وفى سياق متصل، نفذت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة لإزالة 29 حالة تعد على مساحة 18 ألفا و590 متر مبانى بنطاق مراكز ههيا وكفر صقر وأولاد صقر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها.

من ناحية أخرى، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب أن امتداد الطريق الدائرى بمنيا القمح بطول 2 كيلو و650 مترا وبتكلفة 41 مليون جنيه، سيصبح محورا مروريا جديدا يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة اليوم الاثنين، لمدينة منيا القمح لمتابعة أعمال النظافة العامة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين؛ والتأكد من رفع الإشغالات والباعة.

وبدأ المحافظ جولته -بحسب بيان- بتفقد الأعمال التمهيدية لرصف وازدواج امتداد الطريق الدائرى بمنيا القمح بطول 2 كيلو و650 مترا وبتكلفة 41 مليون جنيه، الذى يبدأ من أول طريق بنها/منيا القمح وصولا لقرية الجديدة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة منيا القمح المهندس محمد عبد الوهاب بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف وإلزامها بالجدول الزمنى المحدد لسرعة دخول الطريق الخدمة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بكورنيش المدينة بدءا من كوبرى هندسة الرى، وصولا لكوبرى نادى المعلمين بطول 1.2 كيلو متر من الجانبين وبتكلفة مبدئية مليون جنيها؛ ليكون متنفسا ومتنزها يليق بأبناء المدينة وللمساهمة فى استعادة الطابع الحضارى والجمالى لها.

وحرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين واستفسر منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم والتعرف على مشاكلهم، موجها رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورا فى إطار القانون.

وأكد أن المحافظة جادة فى استكمال خطة التطوير والتجميل من رفع كفاءة الشوارع وخلق محاور مرورية جديدة، فضلا عن إقامه متنزهات وحدائق للمواطنين لقضاء أوقاتهم.