محافظ دمياط تبحث الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات برأس البر

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية ورئيس اللجنة الرئيسية لإدارة مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات الذى ينفذه الصندوق بمدينة رأس البر.





جاء ذلك بحضور محمد همام سكرتير عام المحافظة، والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس محمد نبيه رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، والمهندس إيهاب حنفى منسق الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية ومسئول متابعة مشروعات المحافظة، ورؤساء شركات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

واطلعت المحافظ والمهندس صديق على المخطط العام للمشروع، الذى يجرى تنفيذه على قطعتى أرض بمدينة رأس البر، الأولى على مساحة 60 فدانا وتتضمن 96 عمارة بإجمالى 1920 وحدة سكنية ومنشآة خدمية "مسجد ووحدة صحية وسوق تجارى"، والاخرى بمساحة 72 فدانا تشتمل على 143 عمارة بإجمالى 2860 وحدة سكنية ومنشآة خدمية "2 مسجد، وحضانة ووحدة صحية و2 سوق تجارى"، كما اطلعا على مخطط الطرق والمحاور المقترح تنفيذها.

وبحثت الدكتورة منال عوض والرئيس التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية الموقف الخاص بتوصيل شبكات المرافق، من تغذية المنطقة بمياه الشرب والكهرباء وتغطيتها بخدمات الصرف الصحى ومد خطوط الاتصالات والغاز، حيث تم استعراض جميع المقترحات لتنفيذ الأعمال الخاصة بذلك تزامنًا مع العمليات الإنشائية الجارية بالموقعين.

وأشارت المحافظ إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن المشروع القومى الذى تنفذه الدولة خلال الفترة الحالية لتطوير عواصم المحافظات وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات، وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل، وذلك لتعزيز الاستفادة من الأراضى غير المستغلة، وتوفير وحدات سكنية لكل الفئات، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مؤكدة أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة لتحقيق محاور هذا المشروع القومى.