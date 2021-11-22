جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن مديرية أوقاف القليوبية، أكدت بأن الموظف المذكور كان يعمل مؤذنًا بمديرية الأوقاف، وتم إنهاء خدمته بتاريخ 3-8-2021، ولا علاقة له بالأوقاف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف عن موظف عثر معه على عملات من العصر اليونانى: لا علاقة له بالوزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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