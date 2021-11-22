الأرصاد: موجة عدم استقرار الأحوال الجوية ستنتهى غداً بكافة المحافظات

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبوأت بهيئة الأرصاد الجوية، إن غداً الثلاثاء ستنتهى موجة الطقس السئ التي ضربت البلاد في كافة المحافظات، مضيفا:"ستشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية وشبورة مائية خفيفة".
وأضاف شاهين خلال اتصال هاتفى ببرنامج صالة التحرير والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، أن محافظة الإسكندرية شهدت سقوط أمطار متوسطة منذ ظهر اليوم وحتى الثالثة عصراً، والآن لا يوجد أية سحب في سماء الإسكندرية بعدما تحرك المنخفض الجوى تحرك جهة الشرق .
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