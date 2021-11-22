وزراء الإنتاج الحربي والشباب والرياضة و النقل ورئيس جهاز الرياضة...

شهد المهندس / محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور / أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق / كامل الوزير وزير النقل واللواء أركان حرب / خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري نائباً عن وزير الدفاع مساء أمس وبحضورعدد من قيادات الوزارات المشاركة والإعلاميين ورؤساء الأندية والاتحادات والشخصيات العامة ونجوم كرة القدم والرياضة المصرية ختام النسخة الثانية من دوري الوزارات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والذى يقام فى نسخته الثانية تحت رعاية السيد الدكتور / مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأسفرت نتائج النسخة الثانية من دوري الوزارات عن فوز وزارة النقل بالمركز الأول في منافسات كرة القدم للعام الثاني على التوالي بعد فوزها علي وزارة الدفاع بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ،وحلت وزارة البترول ثالثاً بعد فوزها علي وزارة الكهرباء بضربات الجزاء الترجيحية بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، وشهدت منافسات الألعاب الإلكترونية حصول وزارة الشباب والرياضة علي المركز الأول والإنتاج الحربي على المركز الثاني والمالية على المركز الثالث ،وفي منافسات تنس الطاولة رجال حصلت وزارة الإنتاج الحربي علي المركز الأول والكهرباء على المركز الثانى والشباب والرياضة على المركز الثالث ، وفى منافسات تنس الطاولة سيدات حلت وزارة الكهرباء في المركز الأول والشباب والرياضة فى المركز الثاني والإنتاج الحربي فى المركز الثالث.

وأكد الوزير " مرسى " علي أهمية تنظيم دوري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ،والذي يقام تحت شعار "مصر أولا ..لا للتعصب" ، مضيفاً أن إهتمام القيادة السياسية بالرياضة وجعلها أسلوب حياة لكل المصريين للحفاظ علي صحة المواطنين وتحفيزهم علي ممارسة الرياضة بشكل يومي يعد من أهم المحفزات لإقامة دوري للوزارات وانطلاقاً من الاهتمام برفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

واختتمت الفاعليات بمراسم التتويج وتوزيع الميداليات والكؤوس علي الوزارات الفائزة في منافسات كرة القدم والألعاب الإلكترونية وتنس الطاولة وعقب إنتهاء مراسم التتويج هنأ وزير الدولة للإنتاج الحربى العاملين المشاركين من الوزارة خاصة فريق تنس الطاولة (رجال) لحصولهم على المركز الأول على المجهود الطيب الذى بذلوه للفوز بهذه الجوائز متمنياً لهم مزيداً من التوفيق فيما هو قادم .