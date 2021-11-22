وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتفقدان بعض المنازل المتضررة من السيول...

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم بعض المنازل المتضررة من موجة السيول في قرية غرب أسوان . ونقل وزير التنمية المحلية خلال تفقده المنازل التي تعرضت للانهيار الجزئي بالقرية بسبب السيول والأمطار عَلِي نقل تحيات وتقدير الـرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلي الأسر والأهالي. وتقدم الأهالي بخالص الشكر للرئيس السيسي لحرصه عَلِي متابعة تداعيات السيول عَلِي أهالي القرية وتوجيهاته لرئيس الوزراء بالاستجابة لجميع مطالب الاسر التي تضررت وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التي إنهارت. كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم والاستماع الي مطالبهم والعمل عَلِي سرعة حلها .

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