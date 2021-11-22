متحدث التعليم العالى: نسب التطعيم في بعض الجامعات بلغت 87%

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن سبب اتخاذ المجلس الأعلى للجامعات، قرارا ينص على أنه لن يسمح لأى طالب بدخول امتحانات نهاية الترم الأول، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، يعود إلى أن الدولة وفرت التطعيم في الجامعات على مدى شهور متعددة وحتى الآن.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم إنشاء نقاط تطعيم جديدة بجوار الجامعات من أجل تطعيم الطلاب قبل دخولهم الجامعة، وتابع: "نسب التطعيم في بعض الجامعات تتراوح ما بين 85% إلى 87% وهذه نسب جيدة جداً".

وأكد "عبد الغفار"، أن عدد الطلاب الذين دون سن الـ18 عام يبلغ عددهم 60 ألف طالب، وتابع:"وجارى الحصر داخل الجامعات الخاصة والمعاهد".

ولفت "عبد الغفار" إلى أن كافة المؤسسات التابعة للتعليم العالى لن تسمح لأى موطن بتلقى الخدمة منها إلا بعد تقديم الشهادة التي ثبت تلقيه للقاح، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار بداية من الأول من ديسمبر المقبل.