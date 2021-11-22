/662577/أول-تعليق-برلماني-حول-واقعة-تسمم-طلاب-الكوم-الأحمر-بالبداري

علق اللواء عصام العمدة دائرة عضو مجلس النواب عن مركز الفتح والبداري وابنوب وساحل سليم على حالة تسمم أكثر من ٣٠ تلميذ وتلميذة بسبب الوجبة المدرسية داخل مدرسة بالكوم الأحمر في البداري التابعة لمحافظة أسيوط.

أول تعليق برلماني حول واقعة تسمم طلاب الكوم الأحمر بالبداري

وقال النائب في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : " من الممكن البحث عن سبل مختلفة عن توزيع الوجبات بهذا الشكل، الأمر الذي يضمن الحماية والحفاظ بشكل صحي على تقديم وجبة صحية للطلبة ومنعا أيضا لجشع العديد من التجار في هذا المجال".

وأضاف النائب :"في هذه الحالة يتم رفع حمل كبير عن الوزارة بالبعد عن المناقصات ومعدومي الضمير من التجار وتلك الحالة تحافظ علي حياة التلاميذ".

وأكد اللواء عصام العمدة تضامنه مع أهالي التلاميذ في هذه المحنة وفي نفس السياق يهيب وزارة التربية والتعليم لتوفير وجبات رسمية بطريقة صحيحة أو مادية.

وأختتم حديثه أنه في حالة إثبات فساد الوجبات المدرسية سوف يتم محاسبة كل من سولت له نفسه إيذاء أولادنا بهذه الطريقة البشعة، مما يؤدي بحياتهم ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك.

وفي نفس السياق أكد مصدر مسؤول لـ دوت الخليج، أن محافظ إسيوط قام بتشكيل لجنة لأخذ عينة من المواد الغذائية لفحصها في محافظة القاهرة للوقوف علي مدي صلاحية أو إفساد المواد الغذائية فضلا عن تحويل الواقعة إلي النيابة لمباشرة التحقيقات.

ارتفاع حصيلة تسمم مدرسة أسيوط لـ 26 حالة وتعافي 10 حالات

وأضاف شهود عيان لبوابة دوت الخليج، هناك الكثير من الأهالي في حالة قلق وذعر وقلق خوفا علي أبنائهم، وخروج 10 طلاب من مستشفي البداري بعد أخذ العلاج اللازم.

شهدت إحدى مدارس بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بأسيوط حالة تسمم جماعي للطلاب بعد تناول الوجبة المدرسية خلال اليوم الدراسي، الأمر الذي أثار التساؤل حول ماهية الأسباب وراء هذا التسمم المفاجئ.

أخر أخبار تسمم المدرسة في أسيوط

وجاءت حالات تسمم الطلاب داخل أحدي المدارس بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري بأسيوط بسبب البسكويت المدرسي والأخر بسبب عصير الوجبة المدرسية حسبما أفادت بعض المصادر داخل المدرسة.

وتتابع الإدارة التعليمية الحالات والتي وصلت عددها إلي 23 طالب داخل مستشفى البداري المركزي قبل أن ترتفع لـ 26 حالة.