/662579/العثور-علي-جثة-مجهولة-الهوية-ملقاه-على-طريق-زراعي-ببني-سويف

عثر أهالي قرية بلفيا التابعة لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الإثنين، على جثة "مجهولة الهوية" ملقاه علي حافة طريق (السجلا) الزراعي الرابط ما بين قرية باها وبلفيا ، نطاق مركز ومدينة بني سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ملقاه بجوار أرض زراعية بقرية بلفيا نطاق مركز شرطة بندر بني سويف.

العثور علي جثة مجهولة الهوية ملقاه على طريق زراعي ببني سويف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة "مجهولة الهوية" وتشير التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة، وجرى نقل الجثة بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، إلى مشرحة مستشفي بني سويف التخصصي.

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، بإِشراف اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث، جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة.