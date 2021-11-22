رسمياً عودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لعمله بالنادي «صور»

/662575/رسميا-عودة-مجلس-إدارة-الزمالك-برئاسة-مرتضى-منصور-لعمله-بالنادي-صور

أصدرت وزارت الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي، قرار بعودة المجلس السابق لإدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لعملة بالقلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم اصدار القرار بعودة مرتضى منصور ومجلس الإدارة لعمله، ليعود مرتضى ومجلس الإدارة لمنصبه السابق، على رئاسة مجلس إدارة الزمالك بدأ من اليوم.

وقال أحمد مرتى في تصريحات عبر أحد التطبيقات على السوشيال ميديا:" سيتم إجراء تعديلات على شكل ومضمون قناة الزمالك، كما سيتم عودة أمير مرتضى منصور وإسماعيل يوسف للاشراف على فريق كرة القدم".

وأضاف: " سيتم التجديد لبن شرقي فور استلام النادي وتناقشنا في ذلك الأمر، وكل الدعم لكارتيرون والجهاز الفني الحالي ولا توجد أي مشكلة معهم".

وأكمل: " لا توجد نية نحو فرض عقوبات على اللاعبين الذين أخذوا مكافأت من ممدوح عباس".

وأردف: " سنخوض الانتخابات القادمة بقائمة جديدة وقوية، كما سيتم إجراء الانتخابات تحت إشراف المجلس الحالي".

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

لقاء الوداع حضور لجنة حسين لبيب مباراة الزمالك أمام البنك

يحضر حسين لبيب ولجنته الذي رحلت رسمياً عن نادي الزمالك، مباراة القلعة البيضاء أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد ذلك اللقاء الاخير للجنة المكلفة بإدارة الزمالك قبل رحيلهم بشكل نهائي، وسيقوموا بالحضور اليوم من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم، وشددوا عليهم أن تركيزهك في الملعب فقط ولا ينشغلوا بما يحدث في الخارج.