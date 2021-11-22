/662576/صور-اجتماع-صحة-الشيوخ-برئاسة-محمد-جزر-لمناقشة-طلبات-الاحاطة-والمناقشات-العامة

عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، اجتماعها لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب/ احمد عبدالماجد الأحمر بشأن تأخر تنفیذ مبنی طوارئ مستشفى قنا العام.

۲ - اقتراح برغبة مقدم من النائب /عمرو السعيد فهمي بشان التضرر من عدم الاسناد والبدء في تنفيذ مشروع بشبيش المركزي. اقتراحات برغبة مقدمة من: ٣- النائب محيى حافظ بشأن ":الغلق الجيري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة ٤- النائب د زين العابدين الاطناوي بشان : تراخيص العبادات والمنشات الطبية. 5 - النائب د / هاني يوسف عبدالشهيد بشأن " : القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية. خ

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