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صور اجتماع صحة الشيوخ برئاسة محمد جزر لمناقشة طلبات الاحاطة والمناقشات العامة

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عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ اليوم  برئاسة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة،  اجتماعها لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب/ احمد عبدالماجد الأحمر بشأن تأخر تنفیذ مبنی طوارئ مستشفى قنا العام.

۲ - اقتراح برغبة مقدم من النائب /عمرو السعيد فهمي بشان التضرر من عدم الاسناد والبدء في تنفيذ مشروع بشبيش المركزي.

اقتراحات برغبة مقدمة من:

٣- النائب محيى حافظ بشأن ":الغلق الجيري لبعض صيدليات المجتمعات العمرانية الجديدة

٤- النائب د زين العابدين الاطناوي بشان : تراخيص العبادات والمنشات الطبية.

5 - النائب د / هاني يوسف عبدالشهيد بشأن " : القرار الملزم لاستكمال إجراءات تراخيص العيادات الطبية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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