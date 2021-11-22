/662578/محمد-ابو-العلا-بعد-فوز-الأهلي-نادي-يتم-احتواء-الوقت-بدل-الضائع-له-سبحان-الله

هاجم محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق حكم مباراة الأهلي أمام غزل المحلة، بعد فوز الأهلي في الدقائق الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب ابو العلا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سبحان الله علي الكورة نادي يتم (احتواء )لوقت بدل الضائع له والاهداف تدخل فيه تتلغي ويختار مؤجلاته وتتلغي عقوبات لاعبيه”.

وأكمل: تتغير له لوائح نادي القرن ويستحوذ علي الرعاية والإعلانات احتواء حل مجلس إدارته ونادي تاني يقعد ١٧ سنة في المحاكم علل !!”.

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

هداف المباراة

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

🎥 الهدف الاول للاهلي ، محمد مجدي أفشة



الاهلي ١

المحله ٠#غزل_المحلة



pic.twitter.com/7qYa4YNwF6 — Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) November 22, 2021

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

لمشاهدة الهدف أضغط هنا

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

لمشاهدة الهدف أضغط هنا

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

شاهد الهدف المحلة الثاني

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلين ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

شاهد هدف الأهلي الثالث

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة من قبل الفريقين، ولكن الكفة تميل للنادي الأهلي في الصوط الأول، ليزيد الضغط والتوتر على مدافعي المحلة.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن ‏أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى ‏شوبير وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.‏

قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي:

عمرو شعبان ، محمود رضا ، خالد سامي ، معاذ الحناوي ، محمد فتح الله ، السيد الشبراوي ، يحيي حامد ، ايهاب سمير ، حميد ماو ، ابراهيم صلاح ، الندري ، احمد عفيفي ، اشرف السيد ، بازوكا ، خالد الاخميمي ، ابراهيما كونيه ، احمد الشيخ ، باولن فوافي ، هشام بلحة ، اجويرو ، عبده يحيي ، احمد غنيم ، محمود علاء.