/662580/صور-مناقشات-دفاع-الشيوخ-لقضية-الوعي-والانتماء-الوطني

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، اجتماع لمناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني، وذاك بحضور الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم.

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