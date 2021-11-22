/662581/اقتصادية-الشيوخ-تناقش-مشروع-قانون-بإصدار-قانون-التأمين-الموحد

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

دوت الخليج وتضمن جدول أعمال الاجتماع استكمال مناقشة "مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذي تناقشه بالاشتراك مع مشترك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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