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اقتصادية الشيوخ تناقش مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد

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/662581/اقتصادية-الشيوخ-تناقش-مشروع-قانون-بإصدار-قانون-التأمين-الموحد

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

دوت الخليج

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وتضمن جدول أعمال الاجتماع استكمال مناقشة "مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذي تناقشه بالاشتراك مع مشترك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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