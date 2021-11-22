/662582/دفاع-الشيوخ-تناقش تيسير-إجراءات-التقاضي-برئاسة-عبدالله-عصر

استكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة ، اجتماعها اليوم، لمناقشة تيسير إجراءات التقاضي.

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