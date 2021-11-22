محمد هلال يسجل الهدف الأول للبنك الأهلي في شباك الزمالك «فيديو»

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سجل محمد هلال مهاجم نادي البنك الأهلي الهدف الأول في المباراة، التي تجمع فريقه مع الزمالك في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء الهدف في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الجانب الأيمن يرتقي عليها محمد هلال ويسكنها الشباك على يمين محمد عواد.

محمد هلال والهدف الأول لنادي البنك الأهلي في شباك الزمالك #متفوتش_لعبة pic.twitter.com/tXFp1NgOZ6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 22, 2021

تشكيل الزمالك في المباراة:

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمد عواد محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة ابراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو. خط الهجوم: أسامة فيصل.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

قائمة البنك الأهلي امام الزمالك كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي-احمد السعدني.

خط الدفاع:أحمد ياسين-أمير مدحت-عاصم صلاح-محمد ميدو-محمود دبش-أسامة إبراهيم-إسحاق يعقوبو- احمد العش- طارق مصيلحي.

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-أحمد ياسر-محمود السيد-موسي دياوار-محمد بسيوني-محمود قاعود-شادي راضوان-محمد هلال-أحمد سعيد-محمد حامد.

خط الهجوم:اسامة فيصل.