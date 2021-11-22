/662584/صور-مناقشات-زراعة-الشيوخ استراتيجية-البنك-الزراعى-المصرى-خلال-المرحلة-المقبلة

عقدت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ اجتماعا برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى اليوم، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، لمناقشه استراتيجية البنك الزراعى المصرى خلال المرحلة المقبلة بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى.

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