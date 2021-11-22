/662586/عبد-الحفيظ-الفوز-على-المحلة-في-الثواني-الأخيرة-درس-من-دروس-كرة-القدم

عبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب غزل المحلة، في المباراة التي أقيمت بالمحلة مساء اليوم، والاستمرار في صدارة بطولة الدوري بعد مرور 5 جولات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام منافس منظم لم يخسر منذ بداية الدوري، ويقوده جهاز فني محترم، مؤكدًا أن الجهاز الفني للأهلي نجح في إعداد اللاعبين بشكل مناسب، وحذر من خطورة المنافس وامتلاكه عناصر مميزة في كل المراكز.

تصريحات سيد عبد الخفيظ

وأضاف عبد الحفيظ: "الفوز على غزل المحلة بهذا السيناريو في الثواني الأخيرة يعد درسًا من دروس كرة القدم بعدم الاستسلام، ولهذا أشكر اللاعبين على الروح القتالية التي ظهروا عليها في مباراة اليوم، والإصرار على تحقيق الفوز رغم التعادل الذي حدث قبل النهاية بحوالي 40 ثانية".

وقال مدير الكرة إن هناك العديد من المفاهيم التي تغيرت في كرة القدم، وأصبح كل فريق يرفض الاستسلام ويقاتل حتى آخر ثانية، وإن الجهاز الفني وضع كل السيناريوهات قبل اللقاء، ولم تعد هناك مباراة صعبة وأخرى سهلة، فكل المباريات أصبحت قوية وعلى نفس المستوى، ولهذا نؤكد دائمًا احترام جميع المنافسين وعلى الأداء بمنتهى القوة من بداية المباراة لنهايتها.

طموحات الأهلي

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي ينظر دائمًا للأمام، ولهذا سوف يغلق صفحة الفوز على غزل المحلة للإعداد لمباراة سموحة يوم الخميس في الجولة المقبلة لبطولة الدوري.

وكشف عن أن حسام حسن وعلي معلول سوف يخضعان لفحص طبي خلال الساعات القادمة، بعد أن تعرض حسام حسن لكدمة في الجزء الخارجي من الركبة، بينما اشتكى معلول من آلام في العضلة الضامة.

واختتم مدير الكرة تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تواجدت في ملعب المباراة على دعمهم ومساندتهم للاعبين حتى آخر ثانية من عمر اللقاء.