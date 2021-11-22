/662587/الزمالك-يتأخر-بهدف-أمام-البنك-الأهلي-في-الشوط-الأول-فيديو

انتهى الشوط الأول بين الزمالك والبنك الأهلي بتقدم الأخير بهدف نظيف ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل محمد هلال هدف البنك الأهلي في الدقيقة 11 برأسية رائعة بعد أرسال عرضية متقنة من أسامة إبراهيم، لتسكن الكرة في الأخيرشباك محمد عواد.

محمد هلال والهدف الأول لنادي البنك الأهلي في شباك الزمالك #متفوتش_لعبة pic.twitter.com/tXFp1NgOZ6 — Kora Plus (@KoraPlusEG) November 22, 2021

وحاول الزمالك العودة في النتيجة ولكن تصدى دفاعات البنك الأهلي لهجمات الزمالك، وقاموا بتطبيق هجمات مرتدة أكثر من رائعة هددوا من خلالها مرمى الزمالك وكادوا أن يسجلوا الهدف الثاني.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: محمد عواد محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو سيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش، أحمد ياسين، عاصم صلاح، أسامة ابراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي، معروف يوسف، محمد هلال، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو. خط الهجوم: أسامة فيصل.

لقاء الوداع حضور لجنة حسين لبيب مباراة الزمالك أمام البنك

يحضر حسين لبيب ولجنته الذي رحلت رسمياً عن نادي الزمالك، مباراة القلعة البيضاء أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويعد ذلك اللقاء الاخير للجنة المكلفة بإدارة الزمالك قبل رحيلهم بشكل نهائي، وسيقوموا بالحضور اليوم من أجل الشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم، وشددوا عليهم أن تركيزهك في الملعب فقط ولا ينشغلوا بما يحدث في الخارج.

خاص.. مرتضى منصور يطلب من أشرف صبحي مد فترته لعام إضافي

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عودة مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور لتولي إدارة النادي الأبيض ابتداءً من غداً الثلاثاء.

وطلب مرتضى منصور من الوزير استمرار مجلسه لمدة عام إضافي تعويضاً للفترة التي رحل فيها المجلس، ولكن وزير الرياضة رفض ذلك الطلب وأخطره بأن عودته للدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد فقط.

قائمة الزمالك لمواجهة البنك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي – حازم إمام. خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – أيمن حفني. الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

قائمة البنك الأهلي امام الزمالك كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الزنفلي-احمد السعدني.

خط الدفاع:أحمد ياسين-أمير مدحت-عاصم صلاح-محمد ميدو-محمود دبش-أسامة إبراهيم-إسحاق يعقوبو- احمد العش- طارق مصيلحي.

خط الوسط:محمد فتحي-معروف يوسف-أحمد ياسر-محمود السيد-موسي دياوار-محمد بسيوني-محمود قاعود-شادي راضوان-محمد هلال-أحمد سعيد-محمد حامد.

خط الهجوم:اسامة فيصل.