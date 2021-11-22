جدة - نرمين السيد - واستغل الأهالى خصوصا "العرسان الجدد"، التجهيزات الجارية لإقامة حفل افتتاح طريق الكباش المنتظر الخميس المقبل، والتواجد فى الشوارع والمناطق المحيطة خصوصا معبد الأقصر الذى تغطيه الأنوار المتنوعة خلفية لصورهم التذكارية. وأبدى الأهالى سعادتهم بحفل افتتاح طريق الكباش والذى يعد أطول ممشى سياحى فى العالم، متفائلين بوضع الأقصر من جديد على خارطة السياحة العالمية. يشار إلى أن طريق الكباش يبلغ طوله حوالى 2700 متر، ويحتوى على 1200 كبش، ويسمى بطريق المواكب الكبرى والذى يصل بين معبدى الأقصر والكرنك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. أهالى الأقصر يلتقطون صورا تذكارية بمحيط الكباش قبل الافتتاح العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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