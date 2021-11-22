شمال سيناء تواصل رفع الطوارئ بجميع الأجهزة تحسبا للتقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ شمال سيناء، محمد عبدالفضيل شوشة، استمرار فع درجة الاستعداد بجميع أجهزة ومرافق المحافظة، ومديريات الخدمات بها، ورفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسة، وغرف العمليات فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة؛ تحسبا لأى تغيرات مناخية.





وأشار المحافظ -فى بيان اليوم الاثنين- إلى أن غرفة العمليات الرئيسة فى ديوان عام المحافظة لم تتلق أية إخطارات أو خسائر بخصوص الظروف الجوية التى شهدتها مختلف مدن المحافظة خلال الأيام الماضية، موضحا أن المحافظة شهدت تحسنا ملحوظا فى الأحوال الجوية. من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بسيناء، المهندس أحمد سعيد عرفة، إنه تمت الاستجابة لكافة البلاغات الواردة للخط الساخن والمتعلقة بتجمعات مياه الأمطار على الفور، وذلك من خلال 13 معدة أنواع مختلفة مجهزة بأحدث التقنيات والأطقم الفنية بالتنسيق مع مجالس المدن والأجهزة المعنية.

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