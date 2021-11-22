جامعة مطروح تنظم قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الاثنين، أن القافلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، وذلك انطلاقًا من دور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى، وكذلك إعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى.
وأضاف أنه تم توقيع الكشف البيطرى على 89 حالة، شملت علاج بالحقن لحالات مجترات صغيرة طفيليات خارجية وديدان، وتجريع حالات مجترات صغيرة للديدان، وحالات التهاب فم، ونقص كالسيوم، والتهاب رئوي، وعسر هضم وانتفاخ، وحالات سونار وتشخيص حمل، وإجراء جراحة فتاء، كما تم تجريع 5 حالات عجول ديدان كبدية وضعف عام وهزال.
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