أسوان: إزالة آثار السيول بطريق السادات واستعادة المظهر الحضارى

جدة - نرمين السيد - قال عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، إنه تم رفع كافة التراكمات والمخلفات بطريق السادات، ورفع مستوى النظافة العامة واستعادة المظهر الحضارى اللائق، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ أسوان بإزالة ورفع آثار السيول التى تعرضت لها أسوان مؤخرا.





وأضاف "شرشر"، فى تصريح له اليوم الاثنين، أن الوحدة قامت بإعادة تركيب السور الحديدى المكسور بطول 75 مترا على رصيف الطريق الرئيسى للمنطقة المجاورة لمبنى الإذاعة والتلفزيون بجانب ترميم وإعادة بناء الحوائط الحجرية الداعمة للسور. وفى سياق آخر، قامت أيضًا الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة عادل شرشر بتنفيذ حملة مكبرة ضمن أعمال الموجة الـ 18 لإزالة كافة التعديات على أراض أملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. واستهدفت الحملة إزالة المخالفات والتعديات بالبناء على أملاك الدولة بالظهير الصحراوى بحى جنوب المدينة بمساحة إجمالية بلغت 750 مترا مربعا، وذلك بمشاركة نائب رئيس المدينة ورئيس الحى ومسئول لجنة المتابعة الميدانية، بالإضافة إلى القوات الأمنية بقيادة معتز عبد الرحمن مساعد مدير أمن أسوان.

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