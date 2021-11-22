مشروع حدائق مركزي عالمى.. تعرف على رؤية الحكومة لتطوير حديقة الفسطاط

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الأسر التي تم نقلها اليوم من مصر القديمة لوحداتهم الجديدة بدار السلام، تابعة لمبادرة "حياة كريمة"، جميعها من عزبة "أبو قرن"، تم نقلهم لمشروع "معا" الذى يحتوى على 4416 وحدة سكنية، وقمنا بتسكين نسبة تتجاوز الـ 70% من وحدات المشروع.
وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن المكان الذى يتم إخلاؤه فى عزبة أبو قرن، يحدث فيه مشروع جديد تابع لصندوق التنمية الحضارية، وهو مشروع "حدائق الفسطاط"، والذى يعد مشروع حدائق مركزى على مستوى عالمى، بمساحة 500 فدان.
وأشار المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن مشروع "حدائق الفسطاط" كان مقدر له ان ينتهى العمل به خلال 5 سنوات، وعملنا على ضغطة حتى ننتهى منه فى 3 سنوات، ولكن جاءتنا التعليمات بأن يتم الانتهاء منه خلال عام واحد فقط، وأصبح التعامل به على مدار الـ 24 ساعة، ويشاركنا فى تنفيذه جهاز التعمير.
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