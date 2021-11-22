انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات الموظفين في مصر لشهر نوفمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الموظفين في الدولة لشهر نوفمبر 2021 في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، وقد قسمت الدولة المواعيد الخاصة بالصرف كي تقلل من التكدس والتزاحم على ماكينات الصرف الآلي تحديدًا وأن المرتبات ستتاح من بدء موعد الصرف الذي تم تحديده لكل وزارة أو مؤسسة، كما نوهت على اتباع الإجراءات الاحترازية للتقليل من انتشار فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية، وإليكم مواعيد الصرف لكل مؤسسة.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين شهر نوفمبر 2021

ستبدأ وزارة المواليد في صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة، حيث يقدرون بـ 6.000.000 عامل لدى الجهاز الإداري للدولة على أن يتم تقسيمهم على ثلاثة أيام، ستبدأ من الثلاثاء الموافق 23 من نوفمبر 2021 وستنتهي في الخميس 25 نوفمبر، حيث جاءت مواعيد الصرف كالتالي:

مواعيد صرف مرتبات الموظفين الثلاثاء 23 نوفمبر

سيتم تقسيمها على أساس الوزارات وما يتبعها من جهات، ومديريات، وجهات وهيئات مستقلة:

للوزارات والجهات التي تتبعها

في يوم الثلاثاء سيتم صرف مرتبات كلاً من وزارة الصحة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والنقل، والإنتاج الحربي، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال العام، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، شئون مجلس النواب، الثقافة، الداخلية، ومجلس النواب، الآثار، والأوقاف، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، والإسكان، والسياحة، والبيئة، والبترول.

للمديريات

التموين والتجارة، الإسكان والمرافق، والشئون الصحية، الطرق والنقل، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة.

للجهات والهيئات المستقلة

المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الجهاز المركزي للمحاسبات.

مواعيد صرف مرتبات الموظفين الأربعاء 24 نوفمبر

سيتم تقسيمها على أساس الوزارات وما يتبعها من جهات، ومديريات، وجهات وهيئات مستقلة:

الوزارات والجهات التي تتبعها

سيتم صرف مرتبات كلاً من وزارات العدل، والتعليم العالي، والتخطيط، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء، الموارد المائية، والزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة.

المديريات

مديريات التنظيم والإدارة والجامعات في كل المحافظات، ووزارة التربية والتعليم، ودواوين عموم المحافظات، الطب البيطري، الزراعة، والشباب والرياضة.

الهيئات والجهات المستقلة

هيئة قضايا الدولة، والحكمة الدستورية العليا، وهيئة النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دار الإفتاء المصرية، وهيئة الرقابة الإدارية، ورئاسة مجلس الوزراء، الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية.

مواعيد صرف المرتبات 25 نوفمبر

تشمل مرتبات جميع الجهات.