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محمد سياف - ابو ظبي - بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية، المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ورعدية، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة، حيث سقطت خلال الايام الماضية كميات كبيرة وهائلة من الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية وخاصة في محافظة الاسكندرية، والتي ما زالت الامطار مستمرة فيها وبغزارة حتى اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، ومن المتوقع وفق البيان الصادر عن هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد الطقس ليوم الثلاثاء تحسناً في الأحوال الجوية وانعدام فرص سقوط الأمطار.

رسميا تعطيل الدراسة بهذه المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية:-

بسبب استمرار سقوط الأمطار وبغزارة فقد قرر محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية داخل محافظة الاسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، بالإضافة إلى تعطيل العمل بالمصالح الحكومية فيما عدا المرافق الحيوية، وذلك حتى يمكن للجهات المعنية مواجهة الاثار السلبية الناتجة عن موجة الطقس السيئ غير المتوقع والذي شهدته محافظة الاسكندرية ليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021.

أما المحافظة الثانية التي تقرر تعطيل الدراسة بها ليوم الثلاثاء أيضاً هي محافظة مطروح ، حيث قرر اللواء خالد شعيب محافظ مرسي مطروح تعطيل الدراسة في نطاق محافظة مطروح في كافة المدارس الحكومية والخاصة، وذلك بسبب استمرار أعمال رفع تجمعات الكميات الكبيرة من مياه الأمطار من الشوارع والميادين والتي تأثرت من السيول التي شهدتها محافظة مطروح خلال الايام الماضية، وذلك خوفاً على حياة المواطنين.

يذكر أن نحو 12 محافظة من بينها محافظات الاسكندرية ومرسى مطروح قد قررت تعطيل الدراسة بها يوم الأحد الماضي وذلك بسبب سقوط الأمطار بغزارة وبكميات كبيرة على تلك المحافظات، خوفاً على حياة الطلاب، ولإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية حرية الحركة لإزالة الأثار السلبية التي نتجت عن سقوط الأمطار بغزارة خلال يوم السبت والأحد الماضيين، وذلك وفقاً للتفويض الممنوح من قبل رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين كلاً في نطاق محافظته في اتخاذ أية قرارات تحافظ على حياة الطلاب والمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد استند على ذلك التفويض في استمرار تعطيل الدراسة حتى يوم غداً الثلاثاء كلاً من محافظ الاسكندرية ومرسى مطروح.