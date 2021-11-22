طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة حسام حسن

كشف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق النادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها حسام حسن مهاجم الفريق، أثناء مشاركته في مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على استاد غزل المحلة، وانتهت بفوز الأهلي 3-2.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حسام حسن قد شارك بديلًا لمحمد شريف في الدقيقة 72 من عمر المباراة، ولكنه خرج مرة أخرى بعد دقائق قليلة بسبب تعرضه للإصابة، إثر تدخل قوي من يحيى حامد مدافع المحلة، وأكد أبو عبلة أن الإصابة عبارة عن كدمة في القدم وسوف يجري أشعة غدًا للاطمئنان عليه.

نتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد مجدي أفشة سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 11 من عمر المباراة من خلال كرة ركنية للمارد الأحمر.

وجاء بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة وهجمه منظمه من المارد الأحمر، ليسجل تاو الهدف الثاني.

رد غزل المحلة بالهدف الاول في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليسجل عبده يحيى من تقيليص الفارق في المباراة.

وسجل أكرم توفيق الهدف الثاني والتعادل لغزل المحلة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليعود المحلة ويفرض سيطرته على اللقاء.

وضرب الدولي التونسي علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلين ليؤكد على فوز المارد الأحمر في اللقاء، من خلال كرة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة على العديد من الفرص الضائعة من قبل الفريقين، ولكن الكفة تميل للنادي الأهلي في الصوط الأول، ليزيد الضغط والتوتر على مدافعي المحلة.

تشكيل الأهلي في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

خط الوسط: آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.