صحة سوهاج: فرق متنقلة لتطعيم غير القادرين على الحركة بمنازلهم

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها مديرية الشئون الصحية للوصول إلى جميع المواطنين المستحقين لأخذ اللقاح.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن هناك 79 مركزا ثابتا بالإضافة إلى العديد من الفرق المتنقلة لتغطى جميع أنحاء المحافظة يوميا، كما نوهت إلى توافر اللقاحات وتنوعها وفاعليتها.

وناشدت المواطنين بسرعة التسجيل والحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح للمواطنين بدخول المنشآت الصحية بدون الحصول على اللقاح بداية من أول ديسمبر لهذا العام بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.