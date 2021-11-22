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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها مديرية الشئون الصحية للوصول إلى جميع المواطنين المستحقين لأخذ اللقاح.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن هناك 79 مركزا ثابتا بالإضافة إلى العديد من الفرق المتنقلة لتغطى جميع أنحاء المحافظة يوميا، كما نوهت إلى توافر اللقاحات وتنوعها وفاعليتها.
وناشدت المواطنين بسرعة التسجيل والحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح للمواطنين بدخول المنشآت الصحية بدون الحصول على اللقاح بداية من أول ديسمبر لهذا العام بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة سوهاج: فرق متنقلة لتطعيم غير القادرين على الحركة بمنازلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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