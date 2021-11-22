الحكم فى قضية مفتى جماعة النصرة الإرهابية بجلسة 26 ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - حجزت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الاثنين، قضية "مفتى جماعة النصرة الإرهابية" على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى 26 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.





وعُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، ومحمود زيدان. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، أحالت خطيب مسجد للمحاكمة لاتهامه بالالتحاق بجماعة إرهابية. وجاء بأمر الإحالة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية يقع مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، وأن المتهم التحق بجماعة القاعدة الإرهابية بسوريا ضمن صفوف مجموعتى "جند الأقصى" و"جبهة النصرة" التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم روج لارتكاب جرائم إرهابية، وكان ذلك بطريق غير مباشر، إذ روج عبر مجموعتين إلكترونيتين بتطبيق الواتساب تحت مسمى "إفتاء - أسئلة وفتاوى" لأفكار ومعتقدات تكفيرية داعية لاستخدام العنف ضد العاملين بمؤسسات الدولة.

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