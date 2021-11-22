نائب محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير استعدادا لاحتفالية طريق الكباش

جدة - نرمين السيد - قام محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر بجولة تفقدية اليوم الاثنين، فى مدينة الأقصر، لمتابعة أعمال التطوير الجارية فى مدينة الأقصر بما يليق بمكانتها السياحية، وذلك ضمن استعدادات احتفالية افتتاح مشروع إحياء طريق الكباش.





بدأت الجولة بتفقد طريق المطار ومدخل الكرنك والمناطق المحيطة به، حيث وجه بالاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير وتكثيف المساحات الخضراء والتجميل بالمنطقة، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بمحيط طريق الكباش من الجهتين الشرقية والغربية، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير وفقًا للخطط الموضوعة مع التنسيق الجمالى والحضارى لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

كما تفقد نائب المحافظ الأقصر أعمال تطوير المحيط الحيوى لطريق المطار، وأعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار، موجها بمراعاة الهوية البصرية للمحافظة فى جميع الأعمال الخاصة بطلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذى يحقق المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.

رافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، وعبد الله عاشور رئيس مدينة أرمنت، ومحمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، وشعبان طايع رئيس حى المطار.